В Киеве определили победителя на проект мемориала героев Небесной сотни

В международном открытом архитектурном конкурсе на проект "Мемориала Героев Небесной Сотни" победил созданный украинской командой из Львова проект. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу АП.

Председатель жюри конкурса Матиас Зауэрбрух сообщил, что в финальной части конкурса приняли участие 9 проектов из разных стран, включая Украину, и объявил финалистов конкурса архитектурного проекта мемориала героев Небесной сотни, которые заняли первые три места. Ими стали два архитектурных проекта из Германии и один из Украины, добавили в АП.

"Победителем конкурса стал проект двух львовянок Ирины Волынец и Марии Процик", - говорится в сообщении.

"Мы имели очень интересный, насыщенный день вчера с очень многими дискуссиями, которые вдохновляли нас и наших украинских партнеров. Вы все были свидетелями этого", - рассказал М.Зауэрбрух о процессе отбора победителей и поздравил победителей.

"Это очень символично, что победил украинский проект", - подытожил Глава государства и поблагодарил всех участников за неравнодушие, искреннее отношение к этой чрезвычайно почетной миссии.

Напомним, Президент П.Порошенко хочет видеть мемориал Небесной сотни не в "советских традициях".