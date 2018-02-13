В Киеве прощаются с Мирославом Поповичем

Церемония прощания с украинским философом и общественным деятелем, директором Института философии им. Григория Сковороды, академиком НАН Украины Мирославом Поповичем проходит во вторник в Киеве, в конференц-зале НАНУ.

Президент Украины Петр Порошенко принял участие в церемонии прощания, сообщила пресс-служба главы государства.

П.Порошенко отметил, что в последние годы, во время работы в рамках инициативы "Перше грудня", он имел возможность довольно часто встречаться с М.Поповичем и говорить о будущем Украины. Глава государства также вспомнил последнюю встречу с философом: "Он был полностью погружен в работу, в советы. Он очень переживал за Украину. Это был великий гражданин. Он очень заботился о том, что мы должны сделать. Для меня это была очень сильная поддержка".

Проститься с М.Поповичем пришли премьер-министр Владимир Гройсман и члены правительства, народные депутаты, политические деятели, в том числе директор Национального института стратегических исследований, советник президента Владимир Горбулин.

Как сообщалось, М.Попович умер 10 февраля на 88-м году жизни. Его похоронят на Байковом кладбище в Киеве.

М.Попович – украинский философ, доктор философских наук, ведущий специалист в сфере культурологии, логики и методологии науки, профессор, академик НАН Украины, заведующий отделом логики и методологии науки, директор Института философии им. Г.Сковороды НАНУ.