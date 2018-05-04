В Киеве задержали воевавшего на стороне "ДНР" гражданина Бразилии Лусварги

В Киеве представители партии "Национальный корпус", националистических организаций "Национальные дружины" и С14 задержали воевавшего на Донбассе на стороне "ДНР" гражданина Бразилии Рафаэля Маркуса Лусварги и привели его к зданию Службы безопасности Украины.

"Пришли к мужскому Свято-Покровского Голосеевскому монастырю УПЦ МП, чтобы проверить, действительно ли террорист из Бразилии Рафаэль Лусварги, который воевал за т.н. "Л/ДНР", проживает на его территории. К сожалению, боевика Лусварги активисты в монастыре не выявили, а представители Московского патриархата отказывались признавать, что скрывают у себя пророссийского террориста, который убивал на Донбассе украинских воинов и угрожал захватить Киев. Они заявили, что ничего не знают о его преступлениях. Самого Лусварги, по их словам, якобы отвезли в бразильское посольство", - сообщает "Национальный корпус" на странице в соцсети Фейсбук в пятницу.

По информации националистов, Р.Лусварги был задержан возле бразильского посольства.

Согласно стриму "Радио "Свобода", представители националистических сил уже привели задержанного Р.Лусварги к зданию СБУ.

Как рассказал агентству "Интерфакс-Украина" первый замглавы партии "Национальный корпус" Назар Кравченко, на данный момент активисты находятся у здания спецслужбы и ждут пока к ним выйдет представитель.

"Мы не просто хотим сдать СБУ этого преступника, но и получить объяснение, почему именно мы, а не сотрудники службы должны ловить его по улицам и подъездам", - подчеркнул он.

Вместе с тем, Н.Кравченко отметил, что учитывая тот факт, что Р.Лусварги ранее был в СБУ на допросе и был отпущен, активисты после его передачи останутся под зданием, "чтобы проконтролировать ситуацию".

"Сейчас едут следователи СБУ его забирать. Сотрудники СБУ внутри (в здании СБУ - ИФ) уклоняются… Сейчас его таки заберут у нас", - сказал один из представителей "Нацкорпуса" под зданием СБУ.

В то же время источник сообщил агентству "Интерфакс-Украина", что в данный момент нет оснований для его задержания, он не скрывался и ходил на допросы. В то же время, он отметил, что меру пресечения может изменить суд.

Накануне, 3 мая, СМИ журналисты "Донбасс.Реалии" обнаружили, что бразильский наемник Р.Лусварги, воевавший за "ЛНР" и "ДНР", получил право на свободное перемещение по территории Украины и сейчас проживает в Киеве мужском Свято-Покровском Голосеевском монастыря УПЦ МП.

Как сообщалось, 6 октября 2016 года украинские правоохранители задержали иностранного вербовщика в аэропорту "Борисполь" сразу после его прибытия в Украину из Бразилии. Следствие установило, что с сентября 2014г по май 2015г гражданин Бразилии находился в составе 1-го мотострелкового батальона "Викинг" 1-й бригады "ДНР".

В прокуратуре отметили, что данный иностранец выполнял функции управляющего ротой, инструктора и разведчика в бандформированиях "ДНР". Участвовал в боевых действиях в районе с.Вергулевка, Первомайское, Горловки, Старобешево, боях под Дебальцево, Донецком аэропорту. Вербовал иностранцев, преимущественно бразильцев, в состав незаконных вооруженных формирований, а также совершал неоднократные разведывательные вылазки на позиции Вооруженных сил Украины и корректировал артиллерийский огонь по украинским позициям.

25 января 2017 года Печерский райсуд г.Киева признал виновным воевавшего на востоке Украины гражданина Бразилии, который причастен к созданию террористической организации "ДНР" и вербовке наемников для террористов. Р.М.Лусваргхи был признан виновным в совершении преступлений по ч.1 ст.258-3 ("создание террористической группы или террористической организации"), ч.2 ст.260 ("Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований") Уголовного кодекса Украины, ему было назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

18 августа Апелляционный суд Киева удовлетворил апелляционные жалобы защитника в интересах Р.М.Лусварги и его самого, отменив приговор суда первой инстанции, приговорившего иностранца к 13 годам лишения свободы. Также апелляционный суд продлил обвиняемому меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток, начиная с 17 августа, до 15 октября 2017 года включительно.

Спустя некоторое время в Апелляционном суде Киева пояснили причины, по которым приняли такое решение. В частности, в суде ссылаются на положения Уголовно-процессуального кодекса Украины, разъяснения Высшего специализированного суда и закон "Об осуществлении правосудия и уголовного производства в связи с проведением АТО" и отмечают, что дела, подсудные Киевскому райсуду г.Донецка, в территориальной юрисдикции которого он совершал инкриминируемые ему преступления, должны рассматриваться в Павлоградском горрайонном суде Днепропетровской области. При этом постановление суда о том, что уголовное производство подсудно Печерскому райсуду Киева было принято без соответствующей мотивации, поэтому "доводы защитника в этой части являются обоснованными".

Кроме того, коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Апелляционного суда Киева установила, что суд первой инстанции нарушил право обвиняемого на защиту. "Обвиняемый, не понимая объем своих прав, согласился на проведение судебного заседания в порядке ч.3 ст.349 УПК Украины, чем сузил свои права", - отмечают в суде.

В пояснении суда также напоминается, что Р.М.Лусваргхи заявил о применении к нему физического насилия "Согласно практике ЕСПЧ при отсутствии убедительных объяснений со стороны правоохранительных органов о причинах возникновения телесных повреждений у лиц, находящихся под стражей и позже сделавших заявления о применении к ним пыток, национальные суды должны делать выводы о нарушениях прав человека в связи с незаконными методами ведения следствия. Кроме того, такие факты свидетельствуют о несправедливости уголовного производства в целом, в частности обвинительного приговора, в основу которого положены показания, полученные с такими нарушениями", - говорится в сообщении.