В МИД подтвердили задержание украинского судна в Греции

Береговая охрана греческого города Патра сообщила о задержании судна под украинским флагом и его экипажа - граждан Украины. Моряков подозревают в перевозке нелегальных мигрантов, сообщил УНН заместитель директора Департамента консульской службы МИД - начальник управления консульской деятельности Василий Кирилич.

"Береговая охрана греческого города Патра сообщила о задержании судна под украинским флагом и его экипажа - 3 Украинская по подозрению в перевозке нелегальных мигрантов", - сообщил он.

По словам Кирилича, сейчас в Греции в отношении экипажа продолжаются первичные следственные действия. МИД принимаются необходимые меры консульского обеспечения по делу.

Ранее местные греческие СМИ сообщили, что у берегов западной Греции 2 октября было задержано судно якобы под украинским флагом, на борту которого находились 65 мигрантов.