В МИД вновь призывают международных партнеров усилить давление на РФ для освобождения Сенцова и Балуха

В Министерстве иностранных дел Украины в очередной раз призвали международное сообщество к усилению давления на Россию с целью освобождения политзаключенных - украинского режиссера Олега Сенцова и крымского активиста Владимира Балуха.

"177 дней голодает Владимир Балух, 121 - Олег Сенцов. Призываем партнеров усилить давление на РФ ради их освобождения", - написала спикер МИД Украины Марьяна Беца в Твиттере во вторник.

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону в августе 2015 года приговорил О.Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в терроризме. Режиссер удерживается в исправительной колонии строгого режима в г.Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ РФ).

С 14 мая 2018 года О.Сенцов держит голодовку, требуя отпустить всех украинцев, удерживаемых в РФ "по политическим мотивам".

5 июля 2018 года подконтрольный России Раздольненский районный суд приговорил В.Балуха к 5 годам колонии общего режима и штрафу в 10 тыс. руб. (около 4 тыс. грн) по совокупности двух уголовных дел.

В.Балух держит голодовку с 14 марта 2018 года.