В МИД заявили об угрозе жизни Сенцова и Балуха

В Министерстве иностранных дел (МИД) Украины заявили об угрозе жизни политических заключенных Олега Сенцова и Владимира Балуха. Об этом в Twitter сообщила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца. "Продолжают голодовку О.Сенцов и В.Балух - политзаключенных РФ. Существует угроза жизни. Требуем от РФ их освобождения", - заявила она.

Напомним, ранее первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко заявила об ухудшении состояния здоровья удерживаемых в России политзаключенных Станислава Клыха, Павла Гриба и Владимира Балуха. "Мы имеем четкую информацию от адвокатов, с которыми мы в постоянном контакте, от семей относительно ухудшения состояния здоровья Станислава Клыха, Гриба, Владимира Балуха, который голодает более 60 дней", - подчеркнула Геращенко.

