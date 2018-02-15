В миротворческой миссии представителей страны-агрессора быть не может - Геращенко

В миротворческой миссии на Донбассе не может быть представителей РФ, как страны-агрессора, убеждена представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ), первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

"Позиция Украины является следующей: в этой миссии не может быть представителей страны-агрессора, потому что они уже есть на Донбассе - они там воюют и убивают украинцев из российского вооружения. Поэтому убийца не может быть миротворцем", - заявила И.Геращенко на брифинге в Киеве в четверг, отвечая на вопрос, возможно ли в миротворческой миссии участие Беларуси и других стран.

По ее словам, многие страны уже поддержали инициативу о введении миротворцев на оккупированную территорию Донбасса.

"Но это не может быть миссия при участии одной или другой страны. Если будет принято решение, то оно будет принято Совбезом ООН или Генассамблеей ООН, и в этом мандате будут прописаны четкие правила, кто является участником этой миссии", - пояснила первый вице-спикер.

И.Геращенко напомнила, что Украина считает, что миротворцы должны присутствовать на всей оккупированной территории Донбасса до участка украинско-российской границы, который сейчас не контролирует Украина.