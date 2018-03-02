Сегодня в Москве состоялась пресс-конференция беглого украинского экс- президента Виктора Януковича. УНИАН собрал самые важные тезисы, озвученные бывшим лидером Украины.

О государственной измене и "письме Путину"

Комментируя свое обращение к президенту РФ Владимиру Путину в 2014 году, Янукович заявил, что в своем обращении к российскому лидеру просил рассмотреть возможность ввести в Крым "полицейскую миротворческую миссию".

"Путину я написал обращение. В этом обращении я ссылался на договор о дружбе и взаимопомощи между Украиной и Россией. Я предложил провести консультации и вносил предложение о введении полицейской миротворческой миссии", - сказал Янукович.

Он добавил, что в письме к Путину была и вторая просьба - проинформировать мировое сообщество о том, что произошло в Украине.О своей "боли" и финансовом положении

Бывший президент Украины дал дал понять, что живет в России за счет средств своей семьи.

"А за счет чего я живу? У меня есть семья, есть сын. Достаточно молодой и здоровый человек. Я живу с семьей. Как говорят, не считайте чужие деньги...", - заявил он.

"Я вам скажу, мне никто не завидует... Но факт, что никаких денег Януковича ни в одном банке мира нет, уже доказано...", - продолжил Янукович, - "Не было никаких денег. Да их и нет".

Также Янукович отметил, что ему сейчас "очень тяжело" и "больно".

"Я не могу сказать, что я всем доволен. Я этого не могу сказать. Мне очень тяжело, мне очень больно", - подытожил бывший президент.

О посещении Донбасса

Янукович заявил, что постоянно встречается с людьми, "которые бывают на Донбассе".

Отвечая на вопрос, посещал ли он Донбасс за последние четыре года, бывший президент уклонился от прямого ответа. Заявил лишь, что постоянно встречается с людьми, которые бывают на Донбассе.

"Я постоянно держу руку на пульсе, а какие способы и методы, я на этот вопрос отвечать не буду. Я владею на 100% информацией.... Я не со всем согласен, что происходит, в том числе и там. Но люди в тяжелой ситуации, и они себя защищают. Им нужно помочь выйти из этой ситуации", - сказал он.

О законе по реинтеграции Донбасса

Читайте также"Гибельный сценарий": в России отреагировали на вступление в силу закона о реинтеграции ДонбассаЯнукович назвал закон о реинтеграции Донбасса, который вступил в силу 24 февраля, "законом продолжения войны". По словам экс-президента, закон "полностью исключает выполнение Минских соглашений".

По его убеждению, выход из ситуации кроется только в прямых переговорах Киева с Донецком и Луганском. "Я уверен, что единственный путь в поиске мира - это мирные переговоры. Прямые переговоры с представителями Донбасса при содействии и под наблюдением представителей Европейского союза, России, США и ООН", - подытожил Янукович.

О возвращении в Украину

Отвечая на вопрос о перспективах своего возвращения в Украину Янукович также уклонился от ответа, и указал, что главное - это достижение мира на Донбассе.

"Сегодня главное - остановить войну, главное - установить перемирие. Сегодня главное - посадить за стол переговоров две стороны, которые стоят по разные стороны баррикад, и договориться... И мирным путем объединить Донбасс с Украиной", - заявил экс-президент.

Янукович заверил, что сделает для прекращения войны все от себя зависящее.

О своей охране и содержании в России

Бывший президент Украины не стал комментировать финансовые условия своего содержания в России, когда его спросили, кто обеспечивает его охрану в РФ. Янукович указал, что находится в РФ на правах гостя, и раскрывать такую информацию было бы некорректно.

"С моей стороны было бы неправильно [сообщать], за чей счет содержится этот дом... Я все-таки в гостях в России, и я должен с уважением относиться к хозяевам", - заявил экс-президент.

О встрече с Путиным

Виктор Янукович утверждает, что очень редко имеет личные встречи с президентом России, и больше общается с его аппаратом.

"С Путиным за 4 года встречался считанные разы. Я больше контактирую с его аппаратом. У меня с ним ситуация непростая. Человек он очень занятой. Если мы выйдем на какие-то точки соприкосновения по мирному урегулированию ситуации и организации переговоров с Донбасса, встреча состоится", - заявил бывший президент Украины.

О "мальдивском вояже" Порошенко

Виктор Янукович оказался не готовым к ответу на вопрос относительно тезиса, на котором строит свою позицию его защита в деле о госизмене. Так, журналистка задала ему вопрос: Идентична ли ситуация: "Янукович - Россия, Порошенко - Мальдивы", имея в виду зимний отпуск президента Украины.

Янукович, улыбаясь, обратился к своему адвокату Виталию Сердюку: "Мальдивы, Россия... Что это?".

Сердюк ответил за своего подзащитного и напомнил, что сторона защиты на заседании в Оболонском райсуде, который слушает дело о государственной измене Януковича, поднимала вопрос, почему во время отпуска Порошенко на Мальдивах никто в Киеве не принял решение о его самоустранении, проведя параллель с ситуацией, сложившейся с Януковичем в 2014 году.

Сердюк отметил, что ситуации не идентичны, а пребывание Януковича в России - это вынужденная мера.

Сам Янукович также пожаловался, что Петр Порошенко "сделал все, чтобы не допустить его к судебному процессу".

Об отношениях с Манафортом

Виктор Янукович утверждает, что лично не оплачивал услуги американского консультанта Пола Манафорта и не общается с ним уже 4 года. По словам бывшего президента Украины, после выборов 2010 года Пол Манафорт был его советником на общественных началах.

"С Полом Манафортом мы начали работать во второй половине 2005 года. И избирательная кампания в парламент весной 2006 года проходила с участием Пола Манафорта и его людей, его компании, которые работали с аппаратом "Партии регионов", - вспомнил экс-президент.

Осенью 2007 года были внеочередные выборы в парламент и президентские выборы 2010 года. "Все это время Пол Манафорт имел дело с аппаратом "Партии регионов", - подчеркнул Янукович.

"Я лично не подписывал с ним никаких сделок. Я лично не устанавливал никаких сумм оплат за его работу - и эта тема у меня с ним никогда не обсуждалось: сколько он должен получать. В отношениях между нами вопросов его финансового вознаграждения или оплаты вообще не было", - заявил бывший президент.

Конфузы пресс-конференции

Примечательно, что когда журналистка задала бывшему президенту Украины вопросы на украинском языке,ее просили перевести вопрос для Януковича русский.

Журналистка одного из телеканалов спросила экс-президента Украины на украинском языке о том, за чей счет он живет в России, уточнив нужно ли ей переводить вопросы на русский. Ведущий пресс-конференции попросил ее все- таки перевести вопрос. Кроме того, когда адвокат Януковича стал добавлять свои комментарии на украинском языке, ведущий также прервал его и попросил перейти на русский.

Кроме того, на пресс-конференции Янукович оговорился, перепутав фамилию Петра Порошенко с фамилией Юлии Тимошенко.

"Порошенко сделал все, чтобы меня не допустить к судебному процессу. Суды должны быть судами, но не шоу артиста Тимошенко... артиста Порошенко", - сказал бывший президент.