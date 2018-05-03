В МВД объяснили причины неустановления заказчиков убийства Шеремета
Расследование убийства журналиста Павла Шеремета усложняется из-за невозможности проведения следственных действий на территории России. Об этом сообщил директор департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко, во время круглого стола относительно состояния свободы слова в Украине. "Значительная сложность в работе связана с тем, что потерпевший является гражданином РФ, имел активные и постоянные контакты на территории страны-агрессора. На взгляд следствия, контакты (Шеремета) очень важны для установления причин и потенциальных злоумышленников в этом преступлении. Провести следственные действия на территории РФ невозможно. Это очень сильно влияет на результат. Одна из сложностей расследования этого преступления в том, что следователи видят очень много вещей, которые связывают с территории страны-агрессора лиц, которые могут быть причастны к этому преступлению", - рассказал Шевченко. В свою очередь заместитель начальника Главного следственного управления Национальной полиции Александр Ковтун добавил, что прогресс в расследовании дела Шеремета на сегодняшний день отсутствует. "Уголовное производство по факту убийства Павла Шеремета расследуется главным следственным управлением Нацполиции. Следствие в настоящее время продолжается. К сожалению, лиц, причастных к его совершению на настоящее время не установлено", - добавил Ковтун. Напомним, ранее заместитель председателя Службы безопасности Украины Виктор Кононенко заявлял, что по делу относительно убийства журналиста Павла Шеремета в Киеве пока нет реальной доказательной базы.