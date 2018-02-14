В НАБУ подтвердили задержание в мэра Одессы Труханова и его зама Вугельмана

В Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ) Украины подтвердили задержание в международном аэропорту "Борисполь" (Киев) мэра Одессы Геннадия Труханова и его заместителя Павла Вугельмана.

"14 февраля в аэропорту "Борисполь" детективы НАБУ и прокуроры САП в соответствии со ст. 208 УПК Украины задержали Одесского городского голову и его заместителя, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением"), - сообщается на сайте НАБУ в среду.

Согласно сообщению, сейчас со всеми подозреваемыми выполняются следственные и процессуальные действия, решается вопрос об избрании им меры пресечения.

В НАБУ напомнили, что 13 февраля детективы Бюро и прокуроры САП уведомили о подозрении четырех чиновником мэрии Одессы, в том числе и действующего мэра, в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 УК Украины.

По версии следствия, указанные лица могут быть причастны к схеме нанесения ущерба местному бюджету Одессы.

"Так, в сентябре 2016 мэрия Одессы приобрела здание, ранее входившее в целостный имущественный комплекс ГП "Завод "Краян" за 185 млн грн у частной структуры, которая в начале 2016 году сама приобрела этот комплекс на аукционе, организованным ликвидатором госпредприятия, за 11,5 млн грн", - сообщало НАБУ.

Полученные от мэрии 185 млн грн фирма-продавец попыталась перечислить компании с признаками фиктивности, руководитель которой сейчас находится в зоне АТО.

"Благодаря принятым мерам удалось предотвратить эту попытку легализации и добиться наложения ареста на счета частной компании-продавца здания. С тех пор постоянно совершаются попытки снять арест со счетов, в том числе путем неожиданного изменения цены договора в январе 2018 года", - отметили в Бюро.