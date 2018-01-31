В НАПК опровергают заявления о саботаже и катастрофической ситуации в Нацагентстве

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) заявляет, что информация о непредоставлении Нацагентством с начала года сведений о результатах специальной проверки в отношении кандидатов на должности в государственных органах является недостоверной, заявления о саботаже и катастрофической ситуации – голословны.

"В Национальном агентстве отмечают, что соответствующие заявления о саботаже и катастрофической ситуации (…) являются голословными о работе агентства. Также обращают внимание, что в соответствии с порядком проведения специальной проверки в отношении лиц, претендующих на занятие должностей, предусматривающих занятие ответственного или особо ответственного положения, и должностей с повышенным коррупционным риском, (…) НАПК является одним из 9 государственных органов, которые ведут специальную проверку в своей части", - говорится в заявлении НАПК, размещенном на его сайте в среду.

В заявлении также подчеркивается, что в дальнейшем НАПК для защиты собственной репутации будет вынуждено "обращаться к судебным органам относительно подобной клеветы".

Национальное агентство заверило, что осуществляет такую проверку достоверности сведений, указанных в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, за 2017 год.

В заявлении приводятся некоторые данные о работе НАПК. Так, за январь текущего года в агентство поступило 1008 запросов на проведение специальной проверки в отношении лиц, претендующих на занятие должностей, предусматривающих занятие ответственного или особо ответственного положения, и должностей с повышенным коррупционным риском (кроме случаев, предусмотренных законодательством), в том числе относительно сведений, поданных лично. Информация о результатах спецпроверок была направлена от НАПК по 748 запросам, поступившим от соответствующих органов, которые проводят специальную проверку.

В декабре 2017 года в НАПК поступили и были отработаны 1588 запросов о проведении спецпроверок, из них 1062 – от Высшей квалификационной комиссии судей.

"Только в период с 29 по 30 января 2018 года в Национальное агентство поступили 246 запросов на проведение специальной проверки, еще 70 запросов от Высшей квалификационной комиссии судей Украины было получено сегодня, 31 января", - также указано в сообщении.

Всего по состоянию на 31 декабря 2017 года проведено 8398 проверок.

В среду на заседании правительства речь шла о том, что специальная проверка кандидатов в госслужащие затягивается из-за того, что НАПК не выполняет свою часть работы в этом направлении. При этом было указано, что "Национальное агентство по предупреждению коррупции, которое должно предоставлять один из выводов для спецпроверки, этого не делает с 1 января – и саботирует работу", что может привести к обострению ситуации и сделать ее катастрофической. Премьер-министр Владимир Гройсман согласился подписать обращение правительства для ускорения спецпроверки.