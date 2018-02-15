В офис Таруты бросили бутылку с зажигательной смесью

В офис народного депутата Сергея Таруты сегодня ночью, 15 февраля 2018 года, бросили бутылку с зажигательной смесью. Об этом в комментарии РБК- Украина сообщил представитель Национальной полиции Украины Ярослав Тракало.

"Там поджог был. Ночью в Шевченковском районе бросили бутылку с неустановленным веществом вблизи центрального входа приемной граждан Таруты. Предварительно в бутылке было дизельное топливо - солярка. Как такового возгорания большого не было, там бутылка просто разбилась, солярка плохо горит. На место выезжали сотрудники полиции и внесли в ЕРДР сведения по 296 статье Уголовного кодекса Украины (хулиганство)", - сообщил Тракало.

Офис Таруты находится в Киеве на улице Ярославов вал.

Отметим, Тарута не входит в состав какой-либо фракции. Является председателем подкомитета по вопросам охраны историко-культурного наследия комитета Верховной Рады Украины по вопросам культуры и духовности, заместителем члена Постоянной делегации Верховной Рады Украины в Парламентской ассамблее ЕС - Восточные соседи, руководителем групп по межпарламентским связям с Федеративной Республикой Германия, Азербайджанской Республикой, Республикой Польша, Французской Республикой, государством Катар, Республикой Корея, Венгрией и Японией.

Напомним, ранее сообщалось, что ночью, 20 января, на посольство Украины в Греции в Афинах неизвестные напали с бутылками с зажигательной смесью по типу "коктейлей Молотова".