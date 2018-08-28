В оккупированном Крыму не осталось школ с украинским языком обучения

Активист Украинского культурного центра в Крыму Леонид Кузьмин заявил, что на оккупированном полуострове не осталось ни одной школы, которая ведет обучение на украинском языке. Об этом сообщает Крым.Реалии.

Кузьмин заявил, что из 7 украинских школ, которые были до оккупации Крыма, в данное время не осталось ни одной.

"Все школы переведены на русский или на смешанный язык обучения, где есть классы с украинским языком обучения. Но большинство классов с русским языком обучения. Яркий пример это украинская гимназия в Симферополе", - заявил Кузьмин.

Также член Меджилиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев сообщил, что из 16 школ, которые вели обучение крымскотатарским языком осталось лишь семь.

"По официальным данным так называемого Министерства образования, науки и молодежи Крыма в 2017/2018 годах функционирует 7 муниципальных образовательных учреждений с крымскотатарским языком обучения, 4 – с русским и крымскотатарским языками обучения и пять образовательных учреждений, изменивших статус школы крымскотатарского языка обучения на общеобразовательные заведения. То есть, без определения языка обучения", - сообщил Бариев.