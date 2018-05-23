В оккупированном Крыму похитили делегата Курултая

В оккупированном Крыму неизвестные на автомобиле похитили Асана Эгиза, делегата Курултая крымскотатарского народа и брата члена Меджлиса Абдурамана Эгиза. Об этом сообщает в Facebook председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

В районе села Джолман (ныне - Пионерское) Симферопольского района неизвестные на автомобиле Volkswagen Transporter, оснащенном мигалками и звуковыми устройствами, вынудили остановиться машину, за рулем которой был Асан Эгиз.

Убедившись, что задержанным является именно Асан Эгиз, неизвестные вынудили его сесть в свой автомобиль и увезли в неизвестном направлении, написал Чубаров.

В настоящее время Абдураман Эгиз в поисках брата направляется в управление ФСБ РФ во временно оккупированном Крыму.

25 мая 2016 года в Бахчисарае похитили члена Меджлиса Эрвина Ибрагимова. Похитители были одеты в форму сотрудников ДПС, Ибрагимова посадили в микроавтобус и вывезли в неизвестном направлении. До сих пор о его местонахождении ничего неизвестно.