В ОРДЛО не выполняют своих обязательств по разминированию и проведению ремонтных работ - Олифер

Представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) гарантировали безопасность только по одной из 40 представленных украинской стороной заявкой относительно ремонтных работ на Донбассе. Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь представителя Украины в группе, второго президента страны Леонида Кучмы Дарка Олифер. "Мы также акцентировали на неудовлетворительном выполнении со стороны ОРДЛО своих обязательств относительно разминирования и проведения ремонтных работ на критических объектах гражданской инфраструктуры. Так, начиная с 1 января 2018, украинская сторона СЦКК отправила в адрес СММ ОБСЕ 40 заявок на проведение ремонтно-восстановительных работ. Вместе с тем, другая сторона дала гарантии безопасности только в одном случае", - сообщила Олифер. Кроме того, Олифер отметила, что в рамках заседании контактной группы обсуждался вопрос о препятствовании работе наблюдателей миссии ОБСЕ на Донбассе. "Среди хронических проблем, с которыми сталкивается СММ ОБСЕ на временно оккупированной территории украинского Донбасса, является системное препятствование работе наблюдателей, что не позволяет Миссии эффективно выполнять функции мониторинга и верификации ситуации по безопасности в зоне конфликта. Прежде всего это касается районов вблизи украинско-российской государственной границы", - говорится в сообщении. Олифер добавила, что на протяжении "Рождественского" перемирия наблюдатели ОБСЕ 44 раза сталкивались в ОРДЛО с необоснованным ограничением доступа, а на подконтрольной правительству Украины территории миссия зафиксировала лишь 3 подобных случая.

