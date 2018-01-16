В ОРДО население возмущено указом главаря ДНР Александра Захарченко о запрете на выезд на подконтрольную Украине территорию.

Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Денис Казанский.

Отмечается, что своими указами Захарченко запретил и "чиновникам" псевдореспублики покидать территории. Также им запрещено открывать и иметь счета, хранить драгоценности в банках за пределами ДНР, что возмутило последних.

"Даже "депутаты ДНР" офигели от нового указа Захарченко, который запретил выезжать из ОРДЛО в Украину учителям, врачам и библиотекарям", - написал Казанский и закрепил в посте скриншот из страницы "депутата народного совета ДНР" Анастасии Селивановой.

По информации, от запрета больше всего страдают врачи и учителя.

Напомним, 15 января в СМИ сообщили, что главарь ДНР Захарченко якобы издал "указ N363", который запрещает жителям ОРДО покидать оккупированную территорию.

16 января Госпогранслужба сообщила, что в контрольных пунктах въезда-выезда на линии разграничения в районе проведения АТО ожидают 340 автомобилей. На пунктах образовалось большое скопление автомобилей.