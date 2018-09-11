В первую пленарную неделю девятой сессии парламент принял 29 законопроектов и постановлений. Об этом в ходе форума "Полная мобилизация, общий план действий" заявил председатель Верховной рады Андрей Парубий, передает корреспондент РБК-Украина.

Он отметил, что из 29 решений в целом были приняты 23 закона.

"Накануне этой осенью многие скептически говорили, сможет ли Рада полноценно работать из-за начала избирательного сезона. Потому что очень жаркие дискуссии происходят в зале. Хочу отметить, что в первую же неделю нашей работы было принято 29 решений. Из них 23 закона были приняты в целом. Кстати, два из них были приняты по совместной карте по евроинтеграции", - сообщил Парубий, говоря о планах на текущую сессию.

Напомним, спикер парламента сообщил, что в следующий четверг, 20 сентября, Верховная рада перейдет к рассмотрению вопроса обновления Центральной избирательной комиссии (ЦИК).