В первый день биометрического контроля украинскую границу пересекли 1,9 тыс россиян

В течение первых суток работы биометрического контроля на украинской границе ее пересекли чуть менее 1,9 тыс граждан РФ, сообщается на странице МВД Украины в соцсети Facebook во вторник со ссылкой на информацию помощника главы Государственной пограничной службы Украины Олега Слободяна.

"За первые сутки работы системы биометрического контроля границу пересекло более 3 тыс 300 иностранцев из той категории, которая подлежит биометрическому контролю, из них почти 1 тыс 900 - граждане России", - сообщил О.Слободян.

По его словам, за первые сутки действия биометрического контроля провокаций на границе не было. "Система работала без сбоев, каких-то конфликтных ситуаций или провокаций также не было. Граждане спокойно реагируют", - рассказал О.Слободян.

Как сообщалось, с 1 января 2018 года в пунктах пропуска на государственной границе в полном объеме заработала система фиксации биометрических данных граждан 71 государства, откуда могут исходить те или иные угрозы для украинцев и национальной безопасности Украины, и лиц без гражданства. Для создания системы были дооборудованы 157 пунктов пропуска и 3 контрольных пункта въезда-выезда на админгранице с оккупированным Крымом.