В президентском рейтинге лидируют Тимошенко, Бойко и Порошенко - "София"

За председателя фракции "Всеукраинское объединение "Батьківщина" в Верховной Раде Юлию Тимошенко готовы проголосовать 11% респондентов, 9,8% - за сопредседателя "Оппозиционного блока" Юрия Бойко, а 9,5% - за действующего президента Петра Порошенко на выборах главы государства. Об этом свидетельствуют результаты опроса центра социальных исследований "София". В частности, по результатам, 8,5% опрошенных проголосовали бы за лидера партии "Гражданская инициатива" Анатолия Гриценко, 7,7% - лидера Радикальной партии Олега Ляшко, а 6,6% - певца Святослава Вакарчука. 5,2% респондентов отдали бы свой голос за депутата Рады, председателя партии "За життя" Вадима Рабиновича, 4,7% - лидера партии "Объединение "Самопомощь", мэра Львова Андрея Садового, а 2,5% - лидера партии "Всеукраинское объединение "Свобода" Олега Тягнибока. Остальные кандидаты набрали бы меньше 2% голосов, а 18,7% - затруднились ответить. Также респондентам задали вопрос, принимали бы они участие, если бы президентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье. 40,5% опрошенных заявили, что обязательно бы проголосовали, 32,3% - точно не уверены, но скорее всего проголосовали бы, 7,9% - скорее всего не проголосовали бы, 15% - не будут голосовать, а 4,3% - затруднились ответить. Кроме того, был задан вопрос: "за кого бы вы проголосовали - за опытного политика, который ранее занимал руководящие должности или за известного человека, но который не имеет отношения к политике?". 42,7% респондентов проголосовали бы за опытного политика, 38,6% - за известного человека, а 18,7% - затруднились ответить. Опрос проводился с 19 по 30 апреля. Были опрошены 2 016 совершеннолетних жителей во всех областях Украины (на подконтрольной территории) методом личного интервью. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,2%.

