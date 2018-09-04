В Раде обнародовали текст изменений в Конституцию относительно курса на ЕС и НАТО

Текст президентского законопроекта (№9037) о внесении изменений в Конституцию Украины относительно стратегического курса государства на обретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и Организации Североатлантического договора обнародован на сайте Верховной Рады в понедельник вечером.

Согласно предложенным изменениям, в полномочиях Верховной Рады будет "реализация стратегического курса государства на обретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и Организации Североатлантического договора".

Президент Украины станет гарантом реализации стратегического курса государства на членство государства в ЕС и НАТО. А Кабинет министров, в свою очередь, должен будет обеспечивать реализацию стратегического курса на членство Украины в этих организациях.

При этом в преамбуле конституционными изменениями предлагают закрепить, что Верховная Рада подтверждает "европейскую идентичность Украинского народа и необратимость европейского и евроатлантического курса Украины".

Кроме того, глава государства предлагает из переходных положений Конституции исключить норму о том, что "использование существующих военных баз на территории Украины для временного пребывания иностранных военных формирований возможно на условиях аренды в порядке, определенном международными договорами Украины, ратифицированными Верховной Радой".

Президентский проект закон был зарегистрирован в парламенте в понедельник, 3 сентября.