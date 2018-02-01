В Раде пройдет совещание в связи с польским законом о наказаниях за "преступления украинских националистов"

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий собирает совещание для выработки решений в связи с принятием в Польше законопроекта о внесении изменений в закон об Институте национальной памяти, сообщила депутат фракции "Блок Петра Порошенко", сопредседатель группы по межпарламентским связям с Польшей Оксана Юринец.

"Надеюсь, мы будем развивать конструктивный диалог с польскими коллегами и находить новые точки соприкосновения, которые бы объединяли страны. Сегодня в 15 часов председатель Верховной Рады Андрей Парубий собирает совещание, в ходе которого мы будем искать определенные решения, которые будут предложены Верховной Раде на следующей неделе", — цитирует депутата пресс-служба БПП.

О.Юринец убеждена, что принятие подобных законопроектов может угрожать обычным украинцам, которые сейчас находятся на территории Польши. "Фактически, речь идет о более чем одном миллионе украинцев, которые учатся или работают в Польше. В законопроекте есть положения, которые ограничивают свободу слова, противоречащие научным исследованиям, проведенным в течение определенного периода времени. Речь идет о штрафах и тюремных сроках за публичные заявления о преступной, по мнению поляков, деятельность украинских националистов", - пояснила она.

Как сообщалось, Сенат Польши в ночь на 1 февраля принял без поправок закон об Институте национальной памяти, который предусматривает, в частности, наказание за "преступления украинских националистов".

Изменения к закону предусматривают штрафы или тюремное заключение на срок до трех лет за "распределение ответственности перед польским народом или государством, в том числе за преступления, совершенные Третьим рейхом".

Кроме того, преступлением в документе называется Волынская резня, за отрицание Волынской резни также вводится наказание.

Помимо этого, наказание грозит за употребление выражения "польские лагеря смерти" по отношению к лагерям, которые были расположены в Польше во время Второй мировой войны.

В силу закон вступит после подписания президентом Польши Анджеем Дудой.