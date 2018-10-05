В Раде сегодня пройдет час вопросов к правительству

Верховная рада Украины сегодня, 5 октября, в ходе пленарного заседания рассмотрит проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно обеспечения гарантий повышения спортивного мастерства молодежи".

Сегодня планируется час вопросов к правительству.

Также нардепы рассмотрят проект постановления о внесении изменений к Постановлению Верховной рады Украины "О назначении в 2016 году именных стипендий Верховной Рады Украины для самых талантливых молодых ученых".

Напомним, 4 октября Верховная рада Украины поддержала за основу в первом чтении законопроект №5670-д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Действие закона не будет распространяться на сферу личного общения.

В принятом в первом чтении законопроекте о государственном языке предусмотрена уголовная ответственность за унижение государственного языка.