В Раде сегодня состоится час вопросов к правительству

В Верховной Раде Украины сегодня, 19 января, пройдет час вопросов к правительству. Соответствующая повестка дня опубликована на сайте парламента.

Согласно повестке дня, с 10:00 до 11:00 в Верховной Раде состоится час вопросов к правительству. Также с 11:00 до 11:30 будет объявления депутатских запросов.

Также сегодня состоится закрытие седьмой сессии Рады.

Напомним, вчера Рада приняла закон о реинтеграции Донбасса (No 7163 "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях").

Вчера также Рада приняла закон о приватизации государственного имущества и законопроект No 7428, которым одобрила допуск подразделений иностранных вооруженных сил на территорию Украины в 2018 году для участия в многонациональных учениях. Таким образом, парламент одобрил решение президента Украины Петра Порошенко о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2018 году для участия в многонациональных учениях. Речь идет о совместных учениях Украины и США "Репид Трайдент - 2018", "Си Бриз - 2018", многонациональных учениях "Светлая Лавина - 2018", "Чистое Небо - 2018" и украинско-румынских учениях "Ривериан - 2018".