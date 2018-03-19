В Раду на выборах могут пройти восемь партий – опрос

Если бы парламентские выборы состоялись в конце февраля 2018 года, в Верховную Раду прошли бы представители восьми политических сил, а наибольшую поддержку получило бы Всеукраинское объединение "Батькивщина" - 22,5% среди тех, кто собирается голосовать и определился.

Согласно данным опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС), далее по уровню поддержки идут Радикальная партия Олега Ляшко (13,7%), "Оппозиционный блок" (12,4%), партия "За життя" (10,3%), "Гражданская позиция" (9,4%), "Блок Петра Порошенко" (6,6%), "Самопомич" (6%) и ВО "Свобода" (5,8%).

Кроме того, 3,1% респондентов проголосовали бы за партию "Укроп", 2,4% - за "Рух новых сил", 1,7% - за Аграрную партию Украины, 1,5% - за "Народный фронт", 1,2% - за Социалистическую партию, еще 3,4% - намерены голосовать за другие партии.

Опрос проводился с 5 по 21 февраля 2018 года "по заказу клиента". Было опрошено 2043 респондента, проживающих в 110 населенных пунктах во всех регионов Украины (кроме АР Крым). В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинской властью.

Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2,0% - для показателей близких к 10%, 1,4% - для показателей близких к 5%.