В Раду внесли представление на снятие неприкосновенности с Савченко

Генеральная прокуратура Украины внесла в Верховную раду представление на снятие неприкосновенности с нардепа Надежды Савченко. Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган. "Тексты представлений на нардепа Савченко поданы в ВР", - сообщила Сарган.

Сегодня Савченко исключили из парламентского комитета по вопросам национальной безопасности. До этого генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что у ГПУ есть доказательства, что Савченко планировала, вербовала и давала указания о том, как провести террористический акт в зале Верховной рады. Ранее Служба безопасности Украины вызывала Савченко на допрос в рамках расследования уголовного дела в отношении руководителя "Офицерского корпуса" Владимира Рубана, которого подозревают в подготовке теракта. Рубана задержали 8 марта 2018 года на линии разграничения на Донбассе при перевозке крупной партии оружия. 9 марта Рубана арестовали на 60 суток без права внесения залога. Савченко заявляла, что готова взять Рубана на поруки.

