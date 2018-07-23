В РФ заявили, что политдиректоры "нормандской четверки" обсудят "референдум" на Донбассе

Статс-секретарь - заместитель главы Министерства иностранных дел России Григорий Карасин заявил, что предложенный РФ референдум на Донбассе обсудят политдиректоры стран "нормандской четверки", передает "Радио Свобода".

По словам Карасина, политдиректоры обсудят дальнейшее продвижение в реализации минских договоренностей.

"В конце этой недели должна состояться на уровне политдиректоров стран "нормандской четверки" встреча в Берлине, где будет разговор о том, как нам продвигаться в реализации Минских договоренностей. Там поговорим", - подчеркнул он, комментируя предложение России о возможности проведения референдума на Донбассе.

Напомним, как писало РБК-Украина, в Госдепе США заверили, что результаты "референдума" на территории Донбасса были бы признаны нелегитимными.

Белый дом также заверил, что не поддерживает идею российского президента Владимира Путина по "референдуму". Вице-премьер-министр по вопросам европейской интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе отметила, что позиция Белого дома в вопросе "референдума" на востокеУкраины подтверждает поддержку США минских договоренностей.