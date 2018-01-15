В РФ заявили, что уважают границы Украины, которые сложились после "референдума" в оккупированном Крыму

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия уважает территориальную целостность Украины в границах, сложившихся после "референдума" в оккупированном Крыму. Об этом он заявил в понедельник на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2017 году, передают российские СМИ.

"Мы продолжаем уважать территориальную целостность Украины в тех границах, которые сложились после "референдума" в Крыму и после воссоединения Крыма с Российской Федерацией", - отметил министр.

Напомним, Лавров считает, что Украина якобы сама нарушила Будапештский меморандум, который гарантировал ей территориальную целостность в ответ на отказ от ядерного оружия.

"Мы много раз отвечали на такие вопросы, в том числе в отношении Будапештского меморандума 1994 года, в соответствии с которым Украина отказалась от ядерного оружия, а Россия, США и Великобритания гарантировали, что не будут применять ядерное оружие против Украины. Напомню, что мы так и не применяли и не угрожали Украине ядерным оружием, поэтому никакого нарушения меморандума не произошло. А параллельно с меморандумом Украина в отдельном заявлении взяла на себя обязательства не поощрять расистские, неонацистские тенденции", - заявил Лавров.