В Российской Федерации готовятся к "большой войне", которую Кремль прогнозирует до 2023 года - Арьев

В Российской Федерации готовятся к "большой войне", которую Кремль прогнозирует до 2023 года. Об этом в Facebook написал вице-президент Парламентской ассамблеи Совета Европы, нардеп Владимир Арьев. "В РФ всерьез готовятся к большой войне, которую Кремль прогнозирует до 2023 года. А театр боевых действий всегда идет там где есть малейшее сопротивление, в том числе и из-за слабодушия и распрей", - написал он. Так, Арьев прокомментировал украинско-польские отношения, предостерегая от конфликта между странами. "Тотальное забвение истории или безответственность по принципу "а вдруг на этот раз пронесет"? Польские политики забыли чем закончилась вражда Украины и Польши для обеих стран. Европейские политики забыли чем закончились попытки задабривания агрессора перед второй мировой. Украинские преимущественно не делают выводов из внутренней потасовки 1918-19 годов", - написал он.

Ранее сообщалось, что польский Сенат в ночь на 1 февраля 2018 года без поправок принял скандальный закон об институте национальной памяти, который предусматривает уголовную ответственность за так называемую "бандеровскую идеологию". В свою очередь, президент Украины Петр Порошенко отметил, что принятый в Польше закон, которым, в частности, запрещается так называемая "бандеровская идеология", содержит неприемлемые оценки.

