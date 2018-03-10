В СБУ считают, что действия Рубана координировались из РФ

В Службе безопасности Украины предполагают, что незаконные действия руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана координировались из России.

"Уважаемые граждане, вы верите в то, что Захарченко или Ташкент (Тимофеев) взяли на себя ответственность снарядить Рубана таким количеством оружия,...чтобы совершать в Киеве теракты и чтобы об этом не знали кураторы из Москвы? Что они (кураторы из Москвы) не дали санкцию на это? Ни я, ни кто-либо из сотрудников СБУ, следователей, процессуальных руководителей в это не верим", - сказал глава Службы безопасности Украины Василий Грицак журналистам в пятницу в Киеве.

В.Грицак сообщил, что 6 марта 2018 года В.Рубан через контрольно-пропускной пункт "Майорск" выехал на неподконтрольную Украине территорию Донбасса. "Служба имеет обоснованные доказательства того, что террорист Захарченко и Тимофеев по прозвищу "Ташкент" причастны к подготовке кровавого теракта в украинской столице с применением оружия, в том числе российского происхождения", - заявил он.

Говоря о задержании на Донбассе руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, В.Грицак рассказал, что у В.Рубана изъяты автоматы Калашникова, пистолеты Макарова, гранаты, устройства для бесшумной стрельбы, мины, патроны, причем часть оружия - производства РФ. Кроме того, в коробках с гранатами было упаковочное письмо воинской части "ДНР".

По его словам, из минометов должны были расстрелять центральную часть Киева, "речь шла бы о тысячи погибших…, должен был быть хаос".

На брифинге, в частности, было включено аудио с перечислением В.Рубаном средств поражения с территории "ДНР".

После обнародования аудио- и видеоматериалов, связанных с преступной деятельностью В.Рубана, В.Грицак сказал: "Это только малая часть того, что можно обнародовать... Нет тут подставы... Мы предоставим документальные свидетельства".

При этом глава СБУ отказался назвать имена тех, кто также может быть причастен.

"Когда мы будем объявлять о подозрении очередным фигурантам... мы обнародуем доказательства… Он (Рубан) – исполнительный механизм в чужих руках", - отметил В.Грицак.