В СБУ сообщили о задержании подозреваемых в совершении теракта у телеканала "Эспрессо"

Несколько подозреваемых в совершении теракта у телеканала "Эспрессо", произошедшего в октябре 2017 года, в результате которого погибло двое и получили ранения трое человек, задержаны и находятся в следственном изоляторе, еще несколько вероятных причастных находятся в РФ, сообщили изданию Insider источники в Службе безопасности Украины.

"Несколько участников преступной группировки задержаны и находятся в СИЗО. В то же время, еще несколько вероятных исполнителей, а также организаторов находятся на территории РФ", - сказали в СБУ.

По словам источника, речь идет о нескольких гражданах Украины.

Как сообщалось, вечером 25 октября 2017 года в Киеве на выходе из офиса телеканала "Эспрессо" произошел взрыв, в результате которого погибло двое и получили ранения трое человек, в том числе народный депутат от Радикальной партии Олега Ляшко Игорь Мосийчук и политолог Виталий Бала, которые были сразу же госпитализированы и прооперированы. Погибшие - двое полицейских: охранник И.Мосийчука Руслан Кушнир (скончался по дороге в больницу) и местный житель, 36-летний Михаил Мормиль.

Взрыв квалифицирован как теракт. Следствие находится под контролем СБУ.