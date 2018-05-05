В Сенате США просят Луценко объяснить блокирование расследований по Манафорту

В Сенате США просят генерального прокурора Украины Юрия Луценко объяснить блокирование расследований в отношении американского политтехнолога Пола Манафорта, который работал, в том числе, на Партию регионов и экс-президента Украины Виктора Януковича. Текст открытого письма сенаторов опубликован на сайте Сената США. В частности, в адресованном Луценко письме сенаторы выразили обеспокоенность опубликованной информацией в газете The New York Times о том, что генпрокурор фактически блокирует расследование в отношении Манафорта. Сенаторы полагают, что это препятствует следствию против Манафорта в США. "Совместное расследование дела Манафорта имеет значение не только для расследования Мюллера (спецпрокурор США, - ред.), но и для разоблачения коррупционных схем времена президентства Виктора Януковича", - говорится в письме. Кроме того, сенаторы просят Луценко объяснить, предпринимала ли Генпрокуратура шаги по блокированию расследований. Напомним, ранее газета NYT опубликовала материал, в котором утверждает, что в апреле четыре дела, в которых фигурирует Манафорт, были фактически заморожены генеральным прокурором Украины Юрием Луценко. В то же время начальник Департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк подтвердил, что расследование по делу Манафорта не проводится с 20 ноября 2017 года, поскольку Генеральная прокуратура не решила, кому его поручить. По его словам, зимой дела в отношении Манафорта передавались от прокуратуры в Национальное антикоррупционное бюро и обратно.

