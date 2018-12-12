В суде пояснили свое решение о восстановлении Насирова

Окружному административному суду Киева не были предоставлены документы, подтверждающие наличие двойного гражданства у экс-главы ГФС Романа Насирова, также Кабмин нарушил процедуру его увольнения. Так председательствующая в этом деле судья Наталья Клименчук объяснила решение о восстановлении Насирова в должности, сообщает Судебно-юридическая газета.

Она отметила, что решение об увольнении Насирова основывалось исключительно на якобы наличии у него двойного гражданства.

При этом, по словам Клименчук, единственным подтверждающим это документом является письмо посольства Великобритании, в котором говорится о предоставлении НАБУ некой информации о Насирове, в том числе касающейся его британского гражданства. Суду эти данные предоставлены не были.

"Стоит отметить, что такое письмо само по себе вызывает сомнения, поскольку, хоть его отправителем и указанно посольство Великобритании, оно не подписано уполномоченным послом", - отметила судья, констатировав, что у суда таким образом не было оснований для установления факта двойного гражданства.

Кроме того был нарушен порядок принятия решение об увольнении Насирова, утверждает Клименчук. Суд установил, что премьер-министр не внес представление об увольнении главы ГФС.

11 декабря 2018 года Насиров через Окружной админсуд Киева восстановился в должности главы ГФС. В Кабмине заявили, что обжалуют это решение. По материалам ЛІГАБізнесІнформ