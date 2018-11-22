В Украине 24 января станет Днем внешней разведки - указ

Президент Петр Порошенко учредил День внешней разведки, он будет отмечаться в Украине ежегодно 24 января.

Установить в Украине День внешней разведки Украины, который отмечать ежегодно 24 января, - говорится в указе главы государства No 381 от 22 ноября.

При этом в документе добавляется, что праздник утвержден, "учитывая значительный вклад сотрудников разведывательных органов Украины в дело обеспечения защиты национальных интересов страны от внешних угроз, а также защиты жизни, здоровья ее граждан и объектов государственной собственности за пределами государства, укрепление его обороноспособности, с целью возрождения национальной разведывательной идентичности и начала современных традиций чествования побед внешней разведки Украины".

Указ вступит в силу со дня его опубликования.

Напомним, сегодня TRUST.UA писал о том, что скончался начальник Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ - замначальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Игорь Коробов, который занял этот пост в январе 2016 года, после смерти предыдущего главы Игоря Сергуна. При этом, по официальной версии, Сергун умер у себя дома в Подмосковье от сердечного приступа 3 января 2016 года. Однако, по данным американской разведывательно-аналитической компании Stratfor, его смерть наступила в другой день и не в РФ, а в Ливане. По материалам Trust.UA