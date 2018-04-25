В Украине будут лишать ученого звания за нарушение академической добропорядочности

Кабинет министров Украины ввел лишение ученого звания за нарушение академической добропорядочности.

"Правительство усилило ответственность за нарушение академической добропорядочности при получении ученого звания - отдельно уточнено, что за такое нарушение не только будут отказывать в присвоении звания, но и лишать его", - говорится в сообщении пресс-службы Министерства образования и науки со ссылкой на решение правительства.

Таким образом, в порядке присвоения ученых званий теперь прописано, что в случае выявления Минобразования нарушения требований законодательства по вопросам присвоения ученых званий, в частности за нарушение академической добропорядочности, лицо, которому присвоено ученое звание, может быть лишено такого звания путем утверждения аттестационной коллегией министерства соответствующего решения ученого совета.

Изменениями также уравнены возможности деятелей культуры и искусств в получении ученого звания доцента.

"В предыдущей редакции порядка ученое звание доцента присваивалось деятелям культуры и искусств, которые имеют общественное признание, в результате чего получили почетное звание "Народный артист Украины", "Народный художник Украины", "Народный архитектор Украины", "Заслуженный деятель искусств Украины". Теперь этот список расширен званиями "Заслуженный артист Украины", "Заслуженный художник Украины", "Заслуженный архитектор Украины", "Заслуженный работник культуры Украины", "Заслуженный мастер народного творчества Украины", - подчеркивают в Минобразования.