В Украине исключили русский язык из списка предметов для прохождения ВНО

В Украине с 2018 года русский язык исключен из списка предметов для прохождения внешнего независимого оценивания. Об этом на пресс-конференции сообщил директор Украинского центра оценивания качества образования Вадим Карандий, передает корреспондент РБК-Украина. "Русский язык...исключили в связи с тем, что объем заказа на соответствующий тест был невысок. Русский язык стоит в одном ряду среди других языков, которые есть в Украине у коренного населения - в частности, польский, венгерский, румынский, по которым у нас тестирование не происходит. Здесь просто приведено в соответствие с другими языками", - отметил Карандий. Он также добавил, что в 2018 году абитуриенты смогут сдавать экзамен по 11 предметам общеобразовательного цикла. Основная сессия ВНО, по его словам, должно начаться 22 мая тестированием по математике и продлится до 13 июня, когда состоится ВНО по химии. Дополнительная сессия назначена на 2-11 июля. Напомним, ранее Венецианская комиссия заявила об угрозе дискриминации русского языка в украинском законе об образовании.

