В Украине сегодня чтят память жертв голодоморов

В Украине сегодня, 24 ноября, чтят память жертв голодоморов 1921-1922, 1932- 1933 и 1946-1947 годов. Памятные мероприятия начнутся в Киеве в 15:20 возле мемориала жертв Голодомора. В рамках акции "Зажги свечу" после общенациональной минуты молчания в 16:00 украинцы зажгут свечи возле мемориалов голодоморов и на подоконниках в своем жилье.

Президент Петр Порошенко на своей странице в Facebook написал о том, что голодоморы в Украине были искусственными и совершенными людьми против людей, и ради сохранения Украины общество всегда должно помнить о преступлениях коммунистического режима на украинских землях.

Премьер-министр Владимир Гройсман в обращении к соотечественникам отметил: "85 лет назад руководство СССР совершило геноцид против украинского народа. Миллионы людей стали жертвами голодомора, который искусственно создал советский режим. Это преступление не имеет срока давности".

Секретарь СНБО Александр Турчинов подчеркнул, что искусственный голод в Украине является настоящим геноцидом украинского народа и одним из крупнейших преступлений "кремлевских палачей во главе со Сталиным".

День памяти жертв голодоморов ежегодно отмечается в четвертую субботу ноября. В этот день в украинских церквях проходят поминальные богослужения. В мемориальных мероприятиях принимают участие официальные лица и представители иностранных делегаций. К памятникам жертвам Голодомора приносят лампады, символические горшочки с зерном и фрукты. В этот день проводится всеукраинская акция "Свеча памяти".

В декабре 2016 года Верховная Рада обратилась к демократическим государствам мира с призывом признать Голодомор 1932-1933 годов в Украине геноцидом украинского народа.

Кроме Украины, Голодомор признали геноцидом 15 государств, среди которых Канада, Польша, Португалия, Грузия, Литва, Латвия Эстония и другие.

В июне группа конгрессменов вынесла на рассмотрение Палаты Представителей Конгресса США проект резолюции о признании Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинцев, который был спланирован советским тоталитарным режимом во главе с диктатором Иосифом Сталиным. В октябре 2018 года за соответствующую резолюцию проголосовал Сенат США.

Еще девять стран, а также ПАСЕ и Европарламент принимали резолюции об осуждении Голодомора как преступления советского тоталитарного режима против украинского народа. Интерфакс-Украина, ZN.UA