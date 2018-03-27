В Украине утвердили порядок предоставления медицинской помощи врачами первого звена. Об этом сообщила и. о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун на своей странице в Facebook.

По ее словам, этот документ с 1 июля станет "путеводителем в работе для всех семейных врачей, терапевтов и педиатров". Супрун объяснила, какой именно будет первичная медицинская помощь. Терапевты, педиатры и семейные врачи будут наблюдать за состоянием здоровья, ставить диагнозы и лечить наиболее распространенные болезни, травмы или отравления. Помимо этого, они будут вести пациентов с хроническими заболеваниями и состояниями.

При необходимости врач может предоставить направление к специалисту вторичной или третичной помощи (лор, эндокринолог, хирург), которые далее будут консультировать пациентов. Кроме того, врач сможет предоставлять неотложную помощь при остром расстройстве физического или психического здоровья при условии, что не требуется экстренной, специализированной или высокоспециализированной медпомощи.

"В компетенции врача первички - наблюдение за здоровым ребенком, беременностью без осложнений, отдельные услуги паллиативной помощи. Врач также выдаст нужную справку, листок нетрудоспособности, направление для прохождения медико-социальной экспертизы", - добавила Супрун.