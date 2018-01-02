В Украине уже сформированы 698 объединенных территориальных общин.

Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко в своем Facebook.

"У нас есть 665 ОТО, в которых уже состоялись первые выборы, еще 33 общины ожидают решения ЦИК относительно назначения первых выборов. В этих общинах проживает более 6 млн украинцев, и более 29% территории страны охвачены ОТО", - написал Зубко.

По его словам, лидируют по темпам объединения общин Днепропетровская и Житомирская области.

"Кроме того, в отношении 6 общин ОГА готовят обращения в ЦИК относительно проведения первых выборов. А в 27 ОТО началась процедура присоединения", - отметил министр.

Зубко подчеркнул, что для совершенствования и упрощения процессов объединения территориальных общин Минрегион инициировал принятие необходимой законодательной базы. В частности, в 2017 году принято 7 законов, которые усилили ОТО.

29 октября в Украине состоялись первые местные выборы в 201 объединенной территориальной общине.

В течение дня выборов в отдельные территориальные общины полиция открыла 10 уголовных производств, 4 из них - по факту подкупа избирателей, всего же за прошедший день в полицию поступило 207 сообщений, из которых 136 - в день проведения выборов.