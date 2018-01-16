В Украине запретили установку общедомовых счетчиков газа без согласия жильцов

Президент Украины Петр Порошенко одобрил изменения в Закон Украины "Об обеспечении коммерческого учета природного газа", которые определяют новый порядок установки счетчиков бытовым потребителям природного газа. Теперь устанавливать общедомовой счетчик газа можно только при согласии совладельцев многоквартирного дома.

Согласно сообщению пресс-службы президента, закон совершенствует принципы коммерческого учета природного газа, а его принятие повысит уровень защиты прав потребителей природного газа.

Как сообщалось ранее, 21 декабря 2017 года Верховная Рада приняла за основу и в целом закон о внесении изменений в Закон Украины "Об обеспечении коммерческого учета природного газа". За этот закон проголосовало 325 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Помимо того, принятый документ запрещает газовикам прекращать газоснабжение многоквартирного дома, если жильцы дома отказались от установки общедомового счетчика. Газораспределительные компании обязаны обеспечить устанавливать именно индивидуальные счетчики газа, а не общедомовые.

Закон также предусматривает возможность самостоятельного установления индивидуальных счетчиков газа бытовыми потребителями с последующей компенсацией таких расходов за счет средств, которые ими уплачиваются за природный газ. Порядок такой компенсации будет устанавливать Кабмин.

Также закон переносит предельные сроки установки индивидуальных счетчиков всем потребителям газа с 1 января 2018 года на 1 января 2021 года.

Действовавший до этого Закон "О коммерческом учете природного газа" требовал от поставляющих газ компаний установить счетчики газа для тех домохозяйств, которые используют газ лишь для приготовления пищи, к 1 января 2018 года. При этом в законе не было определено, какие именно счетчики газа должны быть установлены - индивидуальные или общедомовые, что приводило к ситуации, когда операторы газораспределительных сетей массово устанавливали общедомовые счетчики, а жители дома в итоге платили не за фактически потребленный квартирой газ.