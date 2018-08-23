В Україні підняли найбільший стяг

Святкування Дня державного прапора України розпочалось із підняття найбільшого прапора в Дніпрі. Найбільший Державний прапор України цьогоріч підняли на найвищий в країні флагшток, який має 72 метри. Таким чином відбулося встановлення відразу двох рекордів. При цьому це вперше традиційне підняття прапору вперше проходить не в Києві.

"Саме під синім та жовтим кольорами з покоління в покоління ми, українці, боролися і боремося за власну свободу і волю України. Його решетили ворожі кулі. За нього карали Сибіром в епоху шістдесятників. З ним ми добилися зрештою Незалежності, відновили власну державу 27 років тому", - заявив під час урочистостей президент Петро Порошенко.

Порошенко зазначив, що синьо-жовтий прапор незалежно від національності, мови, релігії гуртує нас в одне єдине ціле - українську політичну націю. Він об'єднує українців усього світу

Свято Державного прапора України було встановлено Указом Президента України від 23 серпня 2004 року "на вшанування багатовікової історії українського державотворення, державної символіки незалежної України та з метою виховання поваги громадян до державних символів України...". Згодом, у 2009 році було внесено зміни до цього указу, й засновано щорічну офіційну церемонію підняття прапора 23 серпня по всій Україні.

Саме 23 серпня 1991 року, після провалу путчу в Москві група народних депутатів внесла синьо-жовтий український прапор до сесійної зали Верховної Ради. Наступного дня Україна проголосила незалежність, а історичний прапор тепер зберігається під склом у музеї українського парламенту.

Згодом, 4 вересня 1991 року, після проголошення незалежності, національний прапор було піднято над будинком парламенту. За два тижні, 18 вересня, президія Верховної Ради ухвалила постанову "Про прапор України", після чого синьо-жовтий стяг отримав статус офіційного прапора країни.

Верховна Рада України 28 січня 1992 року ухвалила постанову "Про затвердження Державним прапором України Національного прапора", яким вже офіційно затвердила "прямокутне полотнище, яке складається з двох рівних за шириною горизонтально розташованих смуг: верхньої - синього кольору, нижньої - жовтого кольору...".

За матеріалами: DT.UA

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