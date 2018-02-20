В Варшаве в автобусе местный житель избил украинцев за их национальность. Об этом сообщает "Польское радио".

Как сообщается, инцидент произошел в районе Воля. Двое украинцев ожидали автобуса на остановке, однако как только они зашли в транспорт, какой-то мужчина толкнул одного из них. "Когда автобус начал движение, тот же мужчина подошел и напал на них, нанося удары кулаками в голову.

Одновременно напавший выкрикивал оскорбления из-за их национальности", - рассказала Марта Сульовська, подкомисар Районной комендатуры полиции.

Когда автобус остановился, мужчина выбежал. Остальные пассажиры вызвали скорую помощь, пострадавшие украинцы были доставлены в больницу и получили необходимую медицинскую помощь. Сообщается, что из-за полученных ранений им были наложены швы.

Полиция сумела по горячим следам найти злоумышленника, 27-летнего местного жителя. Ему было выдвинуто обвинение в избиении на национальной почве из хулиганских побуждений. Согласно польскому законодательству, ему грозит до пяти лет заключения.