В Верховной раде Украины сегодня, 19 октября, пройдет час вопросов к правительству.

Кроме того, нардепы могут рассмотреть проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты по обеспечению гарантий повышения спортивного мастерства молодежи, а также изменения в постановление Рады о назначении в 2016 году именных стипендий для самых талантливых молодых ученых.

Напомним, накануне парламент провалил закон о повышении акциза на алкоголь и сигареты с января 2019 года. Проектом закона предлагалось дополнительно повысить на 9% ставки акцизов на пиво, вина крепленые, спирт этиловый и продукты, которые содержат спирт.

Кроме того, на вчерашнем заседании Рада отказалась отменить обращение к СНБО о санкциях к двум телеканалам. После этого спикер Андрей Парубий объявил, что подпишет ранее принятое постановление об инициировании санкций против "112 Украина" и NewsOne. Служба безопасности Украины видит в эфире последнего "клише российской пропаганды и признаки скрытого призыва к агрессивным действиям".