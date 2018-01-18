В ВР предлагают увеличить штрафы за употребление алкоголя в общественных местах

В Верховной Раде предлагают увеличить штрафы за нарушение правил продажи и употребления алкоголя.

Владимир Мысик, народный депутат зарегистрировал законопроект No7490. Им предлагается внести изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях, сообщает "Радио "Свобода".

Автор документа предлагает увеличить размеры штрафов с 17-85 грн до 340-510 грн за распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива в общественных местах, парках и транспорте или появление в общественных местах в пьяном виде.

Кроме того, законопроект предусматривает увеличение штрафов за нарушение правил торговли пивом (кроме безалкогольного), алкогольными, слабоалкогольными напитками и табачными изделиями.

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За продажу таких алкогольных напитков несовершеннолетним или продажу табачных изделий в упаковках, содержащих менее 20 сигарет или папирос, поштучно (кроме сигар) предлагается наказывать штрафом 1700-3400 грн, если раньше это составляло 510-1700 грн.

МВД предлагает установить штраф в размере 3400 грн (сейчас штраф за это правонарушение 510 грн) за превышение максимально разрешенной скорости движения более чем на 50 км/ч. За оставление места ДТП предлагают установить штраф 3400 грн и предусмотреть возможность лишения права управления транспортным средством на срок до 6 месяцев.