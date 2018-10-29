Вакарчук заявил, что пост президента Украины его не интересует

Украинский музыкант, общественный деятель Святослав Вакарчук заявляет, что должность президента его не интересует, он выступает за изменения в стране.

"Я еще раз хочу сказать: не интересует меня эта должность (президента Украины - ИФ). Меня интересуют изменения в стране", - сказал он на лекции в Харькове в понедельник, сообщает интернет-издание "Украинская правда".

По словам С.Вакарчука, президент - это "не роль в сериале", президент – "серьезное дело". "Давайте прекратим дискуссии: пойдете в президенты - не пойдете. Это не дискуссия сегодняшнего уровня, она меня обижает", - добавил он.

С.Вакарчук также выразил сомнения в том, что сможет самостоятельно "что-то изменить". "Я думаю, что только вместе мы сможем что-то сделать", - уверен он.