Важным элементом российской агрессии является экономическая война - Порошенко

Важным элементом российской агрессии является экономическая война. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в ходе заседания военного кабинета, сообщает пресс-служба главы государства. "Важным элементом гибридной войны и российской агрессии является экономическая война. Речь идет о блокаде и эмбарго на поставки украинских товаров. Наша торговля упала в разы и сегодня составляет около 9% от общего объема. Раньше это было больше трети", - заявил Порошенко. Кроме того, глава государства обратился к директору Нацинститута стратегических исследований Владимиру Горбулину с просьбой доложить об укреплении информбезопасности Украины и предложениях, в частности, относительно законодательных изменений с учетом опыта США, Великобритании, Германии, Франции, относительно соцсетей и Интернета. "Каким образом мы сможем эффективно противодействовать российской агрессии в гибридной войне, сохраняя необходимые стандарты свободы слова. Потому что мы живем сейчас в совершенно другом измерении", - отметил он.

