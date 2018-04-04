Вера Савченко заявила, что ее автомобиль пытались взорвать

Сестра народного депутата Украины Надежды Савченко Вера заявила, что технические специалисты при осмотре ее автомобиля нашли в нем закладку со взрывчаткой, которая могла бы сработать на высокой скорости. Об этом она рассказала в эфире одного из украинских телеканалов.

По словам Савченко, закладку со взрывчаткой нашли после того, как она отдала свою машину на технический осмотр.

"Я отдала свой автомобиль на специальный технический осмотр. Специалисты нашли в нем закладку на взрывчатку. При соответствующей скорости сработало бы. Не удивлюсь, если сейчас будут арестовывать всех, кто не согласен с действующей властью", - сообщила Вера.

Она также отметила, что состояние ее сестры Надежды, которая находится в СИЗО, ухудшилось из-за того, что она пила воду из-под крана.

"Надежда имеет опыт голодания в России и знает реакцию своего организма. Но ей не разрешили пить воду, она употребляет сырую, из-под крана. Это спровоцировало спазмы желудка, кровавую рвоту, а также повышенную температуру. Поэтому ее пути дыхания осушены. Я ей передала капли и общалась с штатным врачом СИЗО. Он сказал, что давал таблетки. Впрочем, Надежда не стала принимать их систематически, ибо в капсулы можно насыпать что угодно", - рассказала Савченко.