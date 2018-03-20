Верховная Рада одобрила запрет ношения оружия в здании парламента

Верховная Рада Украины приняла законопроект № 8155 "О внесении изменений в закон Украины "О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц", запрещающий входить в парламент с оружием. За указанный законопроект проголосовали 263 нардепа.

Законопроектом предусматривается запретить ношение оружие в зданиях, где работает парламент, правительство президент Украины, а также иные органы государственной власти. При этом право ношения оружия оставляется за сотрудниками государственной охраны и ведомств, обеспечивающих безопасность в указанных зданиях. Запрету подлежат все виды оружия и боеприпасов, а также имитационное и учебное вооружение. Субъектам, осуществляющим охрану органов государственной власти предоставлены соответствующие полномочия для обеспечения режима безопасности, предусмотренного для таких органов. По словам спикера парламента Андрея Парубия, для контроля наличия у лиц, в том числе народных депутатов запрещенных к проносу предметов, предлагается проверять всех посетителей при помощи металлических рамочных металлодетекторов. "Народный депутат, несмотря на свой статус, проходит сквозь рамку (на входе в парламент, - ред.) и если рамка показывает, что у него есть оружие, он должен его оставить в сейфах на входе, которые находятся под надзором представителей УГО и только после этого может заходить в парламент", - отметил Парубий вчера в ходе брифинга по результатам заседания согласительного совета.

Напомним, необходимость принятия такого законопроекта назрела после того, как у народного депутата Надежды Савченко в личной сумке были обнаружены две боевые гранаты.

