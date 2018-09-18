Верховная Рада увеличила количественный состав Центральной избирательной комиссии с 15 до 17 членов.

За соответствующий законопроект № 9090 "О внесении изменений в ст.6 закона Украины "О центральной избирательной комиссии" во вторник проголосовало 236 народных депутатов.

"Таким образом, все фракции и группы в парламенте будут иметь своих представителей в ЦИК", - сообщил автор законопроекта, председатель Верховной Рады Андрей Парубий.