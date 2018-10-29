Верховный суд 27 ноября рассмотрит иск к Раде с требованием отменить постановление о Томосе

Верховный суд 27 ноября рассмотрит дело по иску к Верховной Раде с требованием отменить постановление о поддержке обращения президента Украины Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса об автокефалии православной церкви, сообщает народный депутат Игорь Луценко (фракция "Батькивщина").

"Иностранный гражданин Юрий Самуилович Харон, внедренный под именем "отец Гедеон" … подал в Верховный суд на украинский парламент и требует признать противоправным и отменить постановление Верховной Рады от 19 апреля 2018 года", - написал И.Луценко на своей странице в Facebook в понедельник.

"Верховный суд назначил рассмотрение дела на 27 ноября 2018 года", - добавил нардеп.

По его словам, Ю.Харон одновременно с украинским имеет российское гражданство. Парламентарий опубликовал копию паспорта на это имя.

"Персонаж признался в интервью СБУ (на то время советнику Грицака), что он одновременно имеет украинское и иностранное гражданство. Учитывая определенные обстоятельства, известные СБУ, факт наличия другого гражданства является основанием немедленного лишения уважаемого Юрия Самуиловича гражданства Украины", - написал И.Луценко.

"А таким образом – возможности подавать в украинский суд в рамках имитации "неудовлетворения" украинских граждан процедурой получения Томоса нашим государством", - добавил он.

Нардеп также отметил, что киевские активисты с 2007 года судятся со священнослужителем из-за того, что он захватил территорию Национального музея истории Украины, установил там капитальное сооружение и незаконно зарегистрировал право собственности на него.

17 апреля 2018 года президент П.Порошенко сообщил о своем намерении обратиться к архиепископу Константинополя, Вселенскому патриарху Варфоломею с призывом издать Томос относительно единой поместной Православной церкви в Украине, и призвал Верховную Раду в кратчайшие сроки поддержать его инициативу.

19 апреля народные депутаты поддержали обращение президента ко Вселенскому патриарху о предоставлении Томоса об автокефалии православной церкви в Украине.