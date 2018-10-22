Верховный суд признал законным пользование собственным транзитным авто с еврономером, ввезенным в Украину

Верховный суд пришел к заключению, что пользование или распоряжение транспортными средствами личного пользования, которые ввозятся с целью транзита через таможенную территорию Украины, не является административным правонарушением, предусмотренным ч. 2 ст. 469 Таможенного кодекса Украины.

Как сообщается в понедельник на сайте Верховного суда, к такому заключению суд пришел, рассмотрев в кассационном порядке иск физического лица к таможне об отмене постановления, которым истец признан виновным в совершении нарушения таможенных правил и должен заплатить штраф в 500 необлагаемых минимумов доходов граждан (8500 грн).

Суть спора заключается в том, что истец, являясь собственником автомобиля с регистрационным номером Эстонии и не снятого там с регистрации, в феврале 2016 года ввёз этот автомобиль на таможенную территорию Украины на основании таможенной декларации с целью транзита. На судебных заседаниях истец признал, что ввёз транспортное средство для длительного использования на территории Украины, а режим "транзит" заявил во избежание необходимости таможенного оформления автомобиля и уплаты соответствующих платежей.

Верховный суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда указал, что в ч. 2 ст. 469 Таможенного кодекса Украины четко определены действия, бездействие и условия, которые квалифицируются как правонарушения в отношении товаров, таможенное оформление которых не завершено или которые находятся на временном хранении под таможенным контролем или помещены в режим таможенного склада. Такой таможенный режим, как временный ввоз, не указан в данных положениях Кодекса. При таких обстоятельствах коллегия судей Кассационного административного суда считает обоснованным заключение суда первой инстанции об отмене обжалуемого постановления, поскольку в действиях истца отсутствует состав нарушения таможенных правил, предусмотренный ч. 2 ст. 469 Таможенного кодекса.